Incêndio no Espaço Pérola do Tapajós é controlado e não atinge árvores do Parque da Cidade em Santarém

Incêndio no Parque da Cidade, em Santarém — Foto: Meliny Campos / Tv Tapajós

Dois caminhões do Corpo de Bombeiros foram deslocados ao Parque da Cidade para debelar as chamas.

Um incêndio de grandes proporções no Espaço Pérola do Tapajós, em Santarém, oeste do Pará, começou a se alastrar pela área verde do Parque da Cidade ao redor do galpão.

Grama e vegetação rasteira foram atingidas pelas chamas. A fumaça preta decorrente da queima de pneus e mobiliários que estavam armazenados no espaço começou a ser avistada de vários pontos da cidade por volta das 17h.

Dois caminhões do Corpo de Bombeiros foram para o local logo que a corporação foi informada do incêndio, mas o material que estava guardado no galpão do Espaço Pérola do Tapajós, incluindo mobílias, continua sendo consumido pelo fogo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) recebeu chamados de moradores dos arredores do Parque, que estavam preocupados com a possibilidade de ter alguém dentro do galpão do Espaço Pérola.

Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia precisado de atendimento médico por causa do incêndio, segundo coordenador do Samu, enfermeiro Joziel Colares.

O trânsito nas ruas de acesso ao Parque, como Sete de Setembro e Plácido de Castro, ficou congestionado devido a movimentação de viaturas dos bombeiros e ambulâncias, e a fumaça densa.

Guarnições da Polícia Militar estão no local para garantir o acesso das viaturas dos bombeiros e a segurança de curiosos que acompanham os trabalhos das equipes.

“Nossa prioridade agora aqui, no momento, é somente apoiar a ação do Corpo de Bombeiro que é conter, isolar aqui, evitar que curiosos se aproximem do sinistro, evitando assim maiores danos. E até o momento a informação é que não há nenhuma vítima. Havia algumas pessoas trabalhando dentro do do galpão e aí fica para a perícia verificar se foi um curto-circuito, se foi acidental ou se foi mesmo uma questão que deve ser investigado, se alguém causou esse incêndio de forma criminosa. O importante agora é apoiar o Corpo de Bombeiro para que possa combater o incêndio para que ele não se alaste ainda mais”, disse o coronel Tarcísio Costa, comandante do 3º BPM.

O prefeito Nélio Aguiar também esteve no local e disse estar muito triste com a situação. “Eu estava em uma reunião na Prefeitura quando recebi a informação sobre o incêndio. Imediatamente fiz contato com o nossa equipe de governo, com os bombeiros, pra que a gente pudesse contar com todo esse apoio para combater o incêndio. A gente está muito triste, é lamentável, é muito traumático, é destruidor esse fogo. Mas a gente está aqui para para acompanhar de perto e minimizar prejuízos”.

De acordo com o prefeito, o espaço estava sendo usado como depósito de mobílias novas para escolas que o município ainda vai inaugurar, e ainda não tem a noção do tamanho do prejuízo.

“Depois a gente vai buscar com os órgãos de segurança saber as causas do incêndio, e contabilizar os prejuízos desse incêndio lamentável aqui no Parque da Cidade. A gente não consegue ainda mensurar isso. A informação que a gente tem é que conseguiram fazer combate de trás para frente e assim protegeram muita coisa”, disse Nélio.

A comunidade do entorno do Parque se mobilizou para ajudar a retirar as mobílias do galpão que pegou fogo.

Publicado em 17/05/2023

