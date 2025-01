Incêndios em Los Angeles adiam anúncio dos indicados ao Oscar 2025

Foto: Reprodução | Chamas atingiram casas de luxo e pontos turísticos de Los Angeles. Cinco pessoas morreram na Califórnia

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quarta-feira (8) o adiamento da revelação dos indicados ao Oscar 2025 devido aos graves incêndios florestais que atingem a região de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. A divulgação, originalmente marcada para o dia 17 de janeiro, foi remarcada para 19 de janeiro, um domingo.

Os incêndios, que continuam se espalhando com força devido aos ventos fortes, já causaram cinco mortes, a destruição de dezenas de imóveis e a evacuação de mais de 130 mil pessoas, incluindo celebridades como Ben Affleck, Mark Hamill e James Woods. Além disso, 400 mil residências estão sem energia elétrica.

Em comunicado enviado aos mais de 10 mil membros da Academia, o diretor-executivo Bill Kramer destacou o impacto da tragédia na comunidade cinematográfica. “Queremos oferecer nossas mais profundas condolências para aqueles que foram impactados pelos incêndios devastadores no sul da Califórnia. Tantos de nossos membros e colegas de indústria vivem e trabalham na região de Los Angeles, e estamos pensando em vocês”, declarou.

Além de adiar o anúncio dos indicados, a Academia estendeu o período de votação em dois dias, encerrando o processo em 14 de janeiro, para dar mais tempo aos votantes, muitos dos quais vivem na área afetada pelos incêndios.

Apesar das mudanças, a cerimônia do Oscar 2025 segue confirmada para 2 de março.

Eventos cancelados em Hollywood

A crise também afetou a agenda cultural de Los Angeles, epicentro da temporada de premiações do cinema. Entre os eventos adiados estão o Critics Choice Awards e as estreias de filmes como The Last Showgirl, Lobisomem e Better Man – A História de Robbie Williams.

Uma das sessões mais aguardadas, do filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, também foi suspensa. O evento contaria com uma conversa entre Torres, Salles e o cineasta Guillermo del Toro, que representava uma estratégia da Sony para impulsionar a campanha do filme para o Oscar 2025.

