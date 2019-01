Incêndios florestais na Califórnia matam 29 em maior tragédia do tipo desde 1933

O tempo seco e ventos fortes ameaçavam espalhar ainda mais as chamas

Bombeiros lutavam nesta quinta-feira para conter a propagação de incêndios florestais que já mataram ao menos 29 pessoas no norte da Califórnia, no que autoridades do Estado norte-americano disseram ser a pior tragédia com fogo na região em 84 anos.

O tempo seco e ventos fortes ameaçavam espalhar ainda mais as chamas, que já somam quase duas dúzias de focos de incêndio espalhados por oito condados e que vêm ganhando força desde que irromperam no domingo.

O número de mortos igualou o registrado em um incêndio no Griffith Park, em Los Angeles, em 1933, mas a contagem de vítimas ainda pode subir, uma vez que há desaparecidos.

O Serviço Nacional do Clima dos Estados Unidos alertou na manhã desta quinta-feira para a persistência de “condições climáticas críticas para incêndios” na área nos próximos três dias.

Não há expectativa de chuva, e ventos secos de mais de 55 km/h estão soprando do norte.

O incêndio mais mortal da Califórnia, conhecido como Tubbs, estava a três quilômetros de Calistoga, uma comunidade do mundialmente famoso setor vinicultor do Vale de Napa cujos 5 mil residentes foram orientados a deixar suas casas na quarta-feira.

“Vai depender do vento” a cidade queimar ou não, disse o chefe de bombeiros de Calistoga, Steve Campbell, à Reuters, no início desta quinta-feira. “Há previsão de ventos fortes, mas ainda não os recebemos”.

Na noite de quarta-feira novas ordens de retirada também foram emitidas no condado de Sonoma para partes de Santa Rosa, a maior cidade da região de vinhedos, e para Geyserville, uma pequena cidade de 800 pessoas.

Os incêndios arrasaram cerca de 69 mil hectares de terras e destruíram cerca de 3.500 edifícios. Bairros inteiros foram reduzidos a paisagens de cinzas, árvores queimadas e carros incinerados.

