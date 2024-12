Incra abre inscrições para assentamento Irmã Dorothy Stang em Anapu

(Foto:Reprodução) – 73 vagas foram disponibilizadas no Projeto de Assentamento Irmã Dorothy Stang, localizado em Anapu, sudoeste do Pará. A informação foi confirmada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. As inscrições são realizadas através do site da Plataforma de Governança Territorial.

As inscrições, gratuitas, podem ser realizadas até 17 de dezembro deste ano, pelo site ou presencialmente no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anapu, localizado na Rua São Francisco, bairro Novo Progresso, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Para participar, os candidatos devem ser trabalhadores rurais sem terra e estar registrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O edital n.º 107/2024, publicado no dia 2 de dezembro, traz todas as informações sobre as regras, condições e restrições do processo seletivo.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/12/2024/08:03:18

