(Foto:Reprodução/Redes sociais) – Na tarde de sábado (07), sacada de prédio comercial desabou em Belém. Entenda as causas e as consequências desse incidente.

Sacadas de prédio comercial desabam no centro de Belém camera As sacadas desabaram após chuva forte em Belém.

Durante a época de chuva em Belém, os cuidados com prédios, árvores e ruas precisam ser redobrados devido também aos ventos fortes. Por isso, manutenção em construções devem estar em dia.

Na tarde deste sábado (07), a sacada de um prédio comercial, localizado na Avenida Conselheiro Furtado, em Belém, desabou. No local funcionam um pet shop e uma loja de celulares.

De acordo com uma das locatárias, a chuva e a má manutenção do prédio podem ter sido as causas do desabamento. Ainda segundo a proprietária do pet shop, a sacada encheu de água momentos antes do incidente.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Pará (CBMP) esteve no local para retirar parte dos escombros. Agora a noite, o órgão informou que isolou o local e que ninguém ficou ferido. A Defesa Civil municipal acompanha o caso.

OUTRO DESABAMENTO

Este não é o primeiro caso de desabamento de sacadas em Belém. Em maio de 2023, 13 sacadas do Edifício Cristo Rei, localizado na rua dos Mundurucus, entre Generalíssimo e Quintino, desabaram.

Na ocasião, não houve vítimas e o prédio chegou a ficar mais um mês interditado. De acordo com laudo da Polícia Científica do Pará (Pcepa), o desabamento ocorreu devido a falhas na construção e manutenção das estruturas.

