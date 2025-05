Indígenas bloqueiam BR-222 em Bom Jesus do Tocantins

(Foto: Reprodução) – A manifestação interditou totalmente a via, afetando o tráfego nos dois sentidos da pista.

Um grupo de indígenas bloqueou, na manhã desta sexta-feira (2/5), um trecho da rodovia BR-222 nas proximidades do km 40, em Bom Jesus do Tocantins, região sudeste do Pará. A manifestação interditou totalmente a via, afetando o tráfego nos dois sentidos da pista.

De acordo com informações repassadas por pessoas que estavam no local, os manifestantes exigem a presença de representantes da Equatorial Energia, Eletronorte e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para discutir demandas da comunidade, cujos detalhes ainda não foram divulgados oficialmente.

Fotos que circulam em aplicativos de mensagens mostram um trator posicionado no meio da pista e diversas pessoas reunidas, impedindo a passagem de veículos. Caminhoneiros e motoristas de carros de passeio formaram longas filas à espera da liberação da via.

Até o momento, não houve confirmação de comparecimento dos órgãos citados. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela fiscalização da BR-222, também deve comparecer para fiscalizar a protesto.

Nota

A Equatorial Pará informa que acompanha a demanda junto ao Ministério Público Federal, e que já realizou um levantamento sobre o fornecimento de energia para a localidade. No momento, a empresa aguarda os estudos por parte da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), para que possa seguir para os próximos passos. A Equatorial Pará permanece à disposição para dialogar com a comunidade.

