Indígenas do médio Xingu vão receber cestas básicas e kits de higiene por ordem da Justiça Federal

A ordem obriga a União, a Fundação Nacional do Índio (Funai) e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a apresentarem um cronograma de distribuição, em até sete dias. O G1 entrou em contato com a Funai e a Conab, mas não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem.

A Justiça Federal em Altamira ordenou a distribuição de cestas básicas e kits de higiene aos indígenas da região do médio Xingu, no Pará. A decisão inclui ainda comunidades não-aldeadas, indígenas urbanos e os migrantes Warao da Venezuela.

