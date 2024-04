Duas pessoas são presas suspeitas de envolvimento no desaparecimento de tatuadora em Marabá, no Pará

Tatuadora está desaparecida no Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Flávia Alves Bezerra saiu de casa no último dia 14 de abril e, desde então, não foi mais vista.

A Polícia Civil prendeu na tarde desta quinta-feira (25), em Marabá, no sudeste do Pará, duas pessoas suspeitas de estarem envolvidas no desaparecimento da tatuadora Flávia Alves Bezerra. A mulher saiu de casa no último dia 14 de abril e, desde então, não foi mais vista.

Um dos presos é Willian Araújo Sousa, de 31 anos. O mandado de prisão temporária foi expedido na manhã desta quinta (25) e, à tarde, ele se entregou espontaneamente, informou a defesa.

“Ele passou pelo exame de corpo de delito e está aguardando transferência para o sistema penal”, disse o advogado Phillipe Barbalho Ferreira.

Não há informações sobre a identidade de quem seria a outra pessoa presa. O g1 solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, mas a instituição não informou.

Em nota, a PC disse que cumpriu mandados de prisões temporárias contra duas pessoas e que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Marabá”.

O caso

Flávia Alves Bezerra está desaparecida desde o dia 14 de abril . A família ficou aflita e registrou boletim de ocorrência. Prima de Flávia, a universitária Cininha Macedo disse que ela sempre avisava onde estava quando saía e não desgrudava do celular, mas ela está sem atender ligações e mensagens.

No bar que ela ela foi vista pela última vez ela saiu por volta das 6h. O superintendente da Polícia Civil Vinícius Cardoso informou que a polícia tenta construir o cenário desde por volta deste horário até por volta das 9h.

A família e amigos de Flávia também resolveram fazer buscas por conta própria em locais apontados pelo GPS do celular da tatuadora.

“Flávia é uma mãe, ela tem um filho de 7 anos de idade e nossa família toda está sofrendo, a gente quer mais rigor da polícia nesse caso. A gente quer também agradecer a todas as pessoas que estão ajudando porque a gente mobilizou uma busca por conta própria”, disse a prima Cininha.

Informações que possam ajudar nas investigações devem ser repassadas ao Disque Denúncia, pelo número 181.

