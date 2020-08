Influência do clima sobre a Covid-19 é tema de pesquisa da Ufal

Pesquisa integra Programa de Combate a Epidemias da Capes

Coleta de dados da natureza que possam explicar a influência do clima com a proliferação de doenças como a Covid-19 serão realizadas pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal) durante os próximos três anos. O objetivo da pesquisa é entender a relação das variações climáticas das chuvas e da umidade da Amazônia, assim como a interferência dos efeitos ambientais provocados pela cobertura do solo e pela população da região.

O pesquisador Humberto Barbosa do Instituto de Ciências Atmosféricas (Icat) e do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites (Lapis), da Ufal, explica que entender a complexidade da pandemia demandará um esforço holístico e transdisciplinar que aponte como se dá toda dinâmica da transmissibilidade da doença.

“No início da pandemia, acreditava-se que poderia haver uma influência significativa na transmissão do novo coronavírus em áreas tropicais, mas, com o tempo, estamos vendo que o efeito da sazonalidade do clima parece ser muito menor do que se imaginava em comparação com a flutuação sazonal nas regiões temperadas do mundo”, explica Barbosa, autor da pesquisa.

A partir das informações colhidas pelo estudo acredita-se que será possível a produção de técnicas de análises preditivas para um futuro monitoramento da influência do clima na sazonalidade da Covid-19, assim como para apoiar ações de controle sanitário na região.

O pesquisador também destaca que o projeto poderá ajudar a comunidade científica mundial, além de ampliar a montagem do grande “quebra-cabeças” que é a Covid-19, desvendando enigmas ou pontos ainda não suficientemente esclarecidos sobre a transmissão e o impacto da doença em seres humanos.

A pesquisa foi um dos 109 projetos selecionados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no âmbito do Programa de Combate a Epidemias. O Programa está estruturado em duas dimensões: Ações Estratégicas Emergenciais Imediatas e Ações Estratégicas Emergenciais Induzidas em Áreas Específicas.

