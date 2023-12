Influenciador Renato Cariani é alvo de operação da PF contra tráfico de drogas

Youtuber foi alvo de busca pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (12).

Renato Cariani tornou-se alvo de busca da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (12). A PF deflagrou a Operação Hinsberg contra tráfico de drogas e desvio produtos químicos utilizado na fabricação de crack .

Mais de 70 policiais federais estão nas ruas para dar cumprimento à 18 mandados de busca e apreensão em endereços situados em São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

As investigações revelaram que o esquema abrangia a emissão fraudulenta de notas fiscais por empresas licenciadas a vender produtos químicos em São Paulo, usando ‘laranjas’ para depósitos em espécie, como se fossem funcionários de grandes multinacionais, vítimas que figuraram como compradoras.

Foram identificadas 60 transações dissimuladas vinculadas à atuação desta Organização Criminosa, totalizando, aproximadamente, 12 toneladas de produtos químicos (fenacetina, acetona, éter etílico, ácido clorídrico.

De acordo com a corporação, tal montante dos produtos químicos desviados corresponde a mais de 19 toneladas de cocaína e crack prontas para consumo.

A empresa Anidrol, indústria química de Diadema, na Grande São Paulo, é o principal alvo da PF. O negócio tem Renato como sócio.

Cariani é atleta e formado em química. É também professor de educação física, empresário, youtuber e influenciador. Ele tem mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais e trabalha com o conteúdo fitness.

No Instagram, Renato tem 7,3 milhões de seguidores. No YouTube são 6,3 milhões de inscritos e, no Tik Tok, o atleta tem mais de 1 milhão de pessoas.

Nas redes sociais, Cariani também aparece com famosos, apresentadores de TV, celebridades e outros influenciadores. Ele ainda tem um site em que vende cursos e treinos, além de orientações de nutrição e mentorias na área financeira

Fonte: Por Redação Tupi /Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/12/2023/12:49:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...