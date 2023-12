Primeira-dama de cidade do Maranhão confirma affair com Gabriel Medina

Ingrid Andrade é esposa do prefeito de Arari e teve um vídeo íntimo vazado recentemente.

A primeira-dama de Arari, no interior do Maranhão, Ingrid Andrade, revelou, nesta segunda-feira (11), que teve um affair com o surfista Gabriel Medina. A influenciadora ganhou destaque na última semana após ter um vídeo íntimo vazado, sem querer, nas redes sociais.

O caso teria acontecido em 2019, em Fernando de Noronha. Segundo Ingrid, ela estava recém-separada e, por isso, não quis divulgar o ocorrido. Ao Blog do Mau Mau, a primeira dama deu detalhes de como tudo aconteceu e ainda contou que, quando eles ficaram, ela nem sabia que “ele era ele”.

“Na verdade, eu cheguei no hotel de madrugada, após comemorar o meu aniversário. Eu havia bebido um pouco e estava acompanhada por uma amiga. Como eu estava com fome, pedi ao restaurante um sanduíche e por conta do horário, ele já estava fechado. Com isso, começamos a zoar e o Gabriel abriu a porta do quarto e falou: ‘Aqui tem uma maçã, tu não quer?’. Eu disse ‘quero’ e fui lá. No quarto dele, comi a maçã, ficamos conversando e ele me contou que estava lá para surfar e de repente, começamos a nos beijar e aí rolou! Fiquei lá com ele”, afirmou.

Atualmente, Ingrid é esposa do prefeito Rui Filho (PTB), com quem tem gêmeas.

Fonte: tribunal online /Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/12/2023/12:41:23

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...