INPE: Desmatamento na Amazônia caiu 61% em janeiro

O Ministério da Justiça prorrogou até o dia 12 de julho de 2023 o uso de agentes da Força Nacional de Segurança Pública em toda a Amazônia Legal (Foto:Araquém Alcântara / Ascom Imazon).

De acordo com números divulgados pelo Instituto, o acumulado de alertas de desmatamento foi de 167 km², a quarta menor marca para o mês na série histórica do Deter

Números divulgados nesta sexta-feira (10), pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), apontam que o acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia Legal foi de 167 km² no mês de janeiro de 2023.

Esse resultado é a quarta menor marca para o mês na série histórica do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), que começou em 2015, e representa uma queda de 61% em relação ao ano anterior, quando o índice chegou a 430 km².

Os alertas de desmatamento são feitos pelo Deter, que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares (0,03 km²).

A taxa deste ano só ficou acima das marcas de 2017, 2019 e 2021, quando o índice chegou a 58, 136 e 83 km², respectivamente.

Quando assumiu o Ministério do Meio Ambiente pela segunda vez, Marina Silva criticou a política ambiental dos últimos anos e reafirmou o compromisso do atual governo com o desmatamento zero no bioma, uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além disso, o Ministério da Justiça prorrogou até o dia 12 de julho de 2023 o uso de agentes da Força Nacional de Segurança Pública em toda a Amazônia Legal, contribuindo assim no combate a incêndios florestais e queimadas na região e apoiando as ações de fiscalização e de repressão ao desmatamento ilegal e demais crimes ambientais. (As informações são do G1 Nacional).

