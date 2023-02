Vaca louca: empresas de frigoríficos perdem mais de R$ 3 bilhões em valor de mercado

JBS foi a companhia que mais perdeu valor (Foto:ANDRÉ DUSEK/ESTADÃO CONTEÚDO).

Minerva, BRF, Marfrig e JBS foram afetadas com exportações para China suspensas

A suspeita de mal da “vaca louca” no Pará confirmada pela Adepará (Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará) afetou as empresas de frigoríficos, como Minerva, BRF, Marfrig e JBS, que tiveram perda de valor de mercado.

Na quarta-feira (22), as ações dessas empresas caíram, resultando em uma perda de R$ 3,07 bilhões em valor de mercado. Antes da confirmação da suspeita, as empresas eram avaliadas em R$ 60,49 bilhões, mas esse valor caiu para R$ 57,42 bilhões.

De acordo com dados levantados por Einar Rivero, da TradeMap, a queda no valor de mercado foi significativa.

A JBS, a companhia que mais perdeu com a queda de ações, recuou de R$ 41,52 bilhões para R$ 39,73 bilhões.

O Brasil suspendeu temporariamente a exportação de carnes bovinas para a China.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O liberal 23/02/2023/17:59:10

