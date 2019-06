Inscrições abertas para Conferência que debaterá direitos humanos na era das fake news — Foto: Reprodução

A II Conferência de Arquivos do Oeste do Pará ocorrerá nos dias 4 e 5 de julho, no auditório da Unidade Rondon, da Ufopa.

Estão abertas as inscrições para a II Conferência de Arquivos do Oeste do Pará, que discutirá o tema “Direitos Humanos e Direito à Verdade na era das Fake News”. O evento que ocorrerá nos dias 4 e 5 de julho, no auditório da Unidade Rondon, campus Santarém é aberto ao público e à comunidade acadêmica.

Clique aqui para a inscrição online

Organizada pelo Arquivo Central da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), a conferência integra a programação alusiva à 3ª Semana Nacional de Arquivos, promovida pelo Arquivo Nacional em conjunto com a Fundação Casa de Rui Barbosa.

A conferência terá exibição de documentários, palestras e mesas-redondas discutindo a temática que envolve a disseminação de notícias falsas, principalmente pela internet. Podem participar do evento estudantes da graduação e pós-graduação de instituições públicas e privadas de ensino superior, pesquisadores, professores da educação básica, servidores de instituições arquivísticas e a comunidade em geral. Haverá certificado de participação com carga horária.

Programação

No dia 4 de julho, a partir das 8h30, a conferência começa com mesa de abertura, exibição do documentário “Fake News em Debate” e palestra “Direitos humanos e direito à verdade na era das Fake News”, a ser ministrada pelo professor André Dioney Fonseca, do curso de História da Ufopa.

À tarde, a partir das 14 horas, a arquivista Jacqueline Dias ministrará a palestra “O Tesauro nos Ambientes Informacionais: Identidade de Gênero e Diversidade Sexual”. Em seguida, haverá a mesa-redonda “Diálogos sobre Direitos Humanos”, com a participação dos professores Emanuele Nascimento, Wania Alexandrino Viana, Sylvia Castro e Isabel Teresa.

No dia 5 de julho, a partir das 8h30, o arquivista Jefferson Dantas ministra a palestra “A informação na era das fake news”. Em seguida, haverá uma mesa-redonda com debate sobre “Os desafios da informação na era das fake news”, com a participação de Rosa Rodrigues, Albanira Coelho e Maria Lúcia Morais, da Coordenação de Comunicação da Ufopa, e dos jornalistas Jota Ninos e Cissa Loyola.

Mais informações pelo e-mail arquivocentral@ufopa.edu.br ou pelos telefones (093) 2101-6517 e 2101-6790.

Serviço: II Conferência de Arquivos do Oeste do Pará

Tema: “Direitos Humanos e Direito à Verdade na era das Fake News”

Data: 4 e 5 de julho de 2019

Local: Auditório da Unidade Rondon, Campus Santarém

Por:G1 Santarém — PA

