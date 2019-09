Inscrições abertas para o curso de bombeiro de Aeródromo da Infraero

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os pré-requisitos exigidos para participar do CBA-2 são: atestado de aptidão física e psicológica válidos; ter, no mínimo, 18 anos de idade completos; formação como bombeiro civil ou militar; e ensino médio ou equivalente.

O curso será realizado no Aeroporto de Marabá (PA) e as aulas serão ministradas entre os dias 23 de setembro e 18 de outubro. O CBA-2 tem o objetivo de capacitar profissionais para atuarem no Serviço de Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromos Civis (SESCINC), na resposta à emergência aeroportuária e em táticas de resgate e combate a incêndio em aeronaves.

