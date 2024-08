Inscrições BBB 25: como participar do Big Brother Brasil

Inscrições para o BBB 25 — Foto: gshow

Confira as dicas de segurança e preencha o formulário de inscrição, que contará com uma novidade para a próxima temporada; confira!

Estão abertas as inscrições para o BBB 25! Se você quer tentar uma vaga na casa mais vigiada do Brasil, o primeiro passo é escolher quem será sua dupla para entrar na casa. É isso mesmo! Na nova temporada do Big Brother Brasil, a sua inscrição deve ser feita junto com uma pessoa fortemente conectada a você, como alguém da sua família ou um melhor amigo.

Ao entrar no link de inscrição, primeiro escolha a região onde mora ou nasceu. Depois é só responder ao questionário para contar tudo sobre vocês e como é a relação dos dois. Pode caprichar nas fotos e vídeos! E não esqueça: as vagas são limitadas e se esgotam rapidamente. Então, não perca tempo! Confira no vídeo as dicas do Tadeu Schmidt de como se inscrever!

INSCREVA-SE AQUI PARA O BBB 25!

DICAS DE SEGURANÇA

Confira as dicas do que você precisa saber para se inscrever:

Acesse o link oficial de inscrição aqui pelo gshow, CLICANDO AQUI;

Na hora de se inscrever, você pode escolher fazer o cadastro na região onde mora ou na região onde nasceu;

Preencha todo o formulário, incluindo fotos e vídeos;

As entrevistas com a produção são virtuais e presenciais, e as seletivas ainda não começaram;

Sempre entraremos em contato com os canais que você preencheu no questionário de inscrição (e-mail, telefone, SMS);

Fique ligado em seu e-mail. É por lá que faremos o primeiro contato. O endereço oficial tem o domínio @castitreach.com (Não acredite em e-mails que tenham um domínio diferente desse);

Vamos ligar para o telefone que você cadastrou no momento da inscrição e pedir que você confirme o recebimento do e-mail (enviado pelo domínio @castitreach.com). Na sequência, marcaremos uma entrevista, com data e horário;

Para saber todas as informações sobre as inscrições do BBB 25, acompanhe aqui pelo site oficial no gshow e pelas redes sociais, nos perfis do Big Brother Brasil, que possuem selo de verificação.

Fonte: gshow e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2024/10:39:54

