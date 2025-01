Saiba quanto fatura estrela do OnlyFans que transou com 101 homens em um dia

Foto: Reprodução | Lily Phillips disse que quer bater recorde mundial que atualmente é de sexo com 919 homens em 24 horas.

A modelo britânica Lily Phillips, que fez feito sexo com 101 homens em 14 horas, ganhou a fama depois de contar como tudo ocorreu no documentário “I slept with 100 men in one day”, do youtuber Josh Pieters. A jovem foi às lágrimas ao relatar a experiência que tinha como objetivo criar conteúdo para seu perfil no OnlyFans.

Porém, agora em entrevista ao E! News, da última segunda-feira (13), Lily contou ter faturado milhões e que não pensa em parar seu trabalho, nem quanto atingir níveis altos de dinheiro.

“Estamos na casa dos milhões”, disse. “Não há quantia que me faça parar”, acrescentou. Lily disse que agora pensa em transar com 300 homens em 24 horas, porém ela quer bater o record mundial, que atualmente é 919 homens em um dia.

“Faço isso por amor ao jogo. Eu realmente gosto. Estou acostumada a dormir com muitos homens”, desabafou.

Revelou que a maratona não a fez se sentir bem consigo mesma. No documentário “I slept with 100 men in one day”, do youtuber Josh Pieters, a jovem foi às lágrimas ao relatar a experiência.

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/01/2025/14:05:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...