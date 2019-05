Prefeitura promove campanha #FAÇA BONITO em Novo Progresso

Prefeitura Municipal de Novo Progresso através da Secretaria de Assistência Social e SEMED promove caminhada em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra a Criança e Adolescentes.

No inicio da manhã desta sexta-feira (17), aconteceu a ação de mobilização “FAÇA BONITO”, na avenida Jamanxim centro de Novo Progresso-Pa.

Está mobilização acontece todos os anos organizado pela Prefeitura Municipal de Novo Progresso, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação.

Participaram desta caminhada funcionários públicos, alunos das escolas municipais, estadual e privada e população em geral.

A intenção da Campanha do dia 18 de maio, intitulada, Faça Bonito é destacar a data para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes.

O “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, o dia 18 DE MAIO, é uma conquista que demarca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no território brasileiro. Esse dia foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória (ES), um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como o “Caso Araceli”. Esse era o nome de uma menina de apenas oito anos de idade, que teve todos os seus direitos humanos violados, foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade. O crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune.



O símbolo da campanha, uma flor amarela, surgiu durante a mobilização do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes de 2009, porém, o que era para ser apenas uma campanha, em 2010 se tornou um símbolo. Por lembrar desenhos da primeira infância e também associar a fragilidade de uma flor com a de uma criança, o desenho cria maior proximidade da sociedade à identificação da causa.

O prefeito Ubiraci Soares, se fez presente para conhecer melhor este movimento tão relevante para a sociedade, que por sua vez foi um sucesso e contou com a presença de mais de 300 pessoas, a fanfarra da Escola Municipal Dep. João Carlos Batista acompanhou a caminhada que finalizou com as crianças fazendo o plantio simbólico da flor amarela na rotatória da av. Jamanxim.

