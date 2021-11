Sargento da Polícia Militar é assassinado a tiros após reagir a assalto entre Sinop e Cláudia

(Foto: Reprodução/Polícia Militar) – Um sargento da Polícia Militar foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) após reagir a um assalto no Norte de Mato Grosso. O fato ocorreu ontem (7) na MT-423.

Segundo informações, policiais militares foram acionados por testemunhas que viram a vítima morta dentro da caminhonete. O veículo estava tombado dentro de uma vala de escoamento de água da chuva na Estrada Clotilde, que liga Sinop ao município de Cláudia.

De acordo com policiais, um dos criminosos que cometeu o latrocínio foi preso momentos após a descoberta do corpo, no qual o mesmo confessou que havia praticado o crime com ajuda de comparsas.

O objetivos dos bandidos era roubar a caminhonete, porém, diante da ação, o sargento teria reagido ao crime.

A vítima foi morta com dois disparos na cabeça

Por:Rebeca Moraes/ CENÁRIOMT

08/11/2021

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...