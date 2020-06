PRF recupera veículo após latrocínio em Santarém

Moto roubada foi localizada pela PRF em Altamira e ajudou na elucidação do latrocínio (Foto:Nucom / PRF)

Moto foi abandonada em uma casa, na última sexta-feira (5)

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiram recuperar um veículo roubado, no município de Altamira, na rodovia BR-163. Um casal acionou os policiais, perto do quilômetro 1.004, porque uma moto havia sido abandonada na casa deles, no bairro Bela Vista do Juá. Ao verificarem os registros da motocicleta, identificaram que era produto de um roubo e a vítima foi assassinada. Um latrocínio, ocorrido horas antes da apreensão, mas em Santarém. O suspeito foi preso. Um adolescente foi apreendido.

A moto foi localizada na sexta-feira (5). A PRF só divulgou as informações sobre essa ocorrência na noite desta segunda (8). Após a apreensão, o veículo foi encaminhado à Unidade Integrada ParáPaz (UIPP) de Santarenzinho. Lá, policiais militares informaram que se tratava de uma ocorrência de latrocínio e que havia ocorrido horas antes.

A vítima era o comerciante José Reinaldo Costa, de 54 anos. Ele foi assaltado e assassinado no bairro Elcione Barbalho. Ele havia saído de casa para trabalhar, na moto dele. No caminho, foi abordado por dois jovens que anunciaram o assalto. A princípio, o homem se recusou. Mas quando viu a arma, acabou entregando o veículo. Ainda assim foi morto.

Era uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, de cor preta, placa QDY-4530, com registro em Santarém. O veículo não tinha sinais de adulteração ou falsificação. Apenas foi abandonado, possivelmente, pelo criminoso que cometeu o latrocínio. A localização ajudou com algumas pistas aos policiais civis e militares sobre o paradeiro dos suspeitos:

Yorran Youssef, de 18 anos, confessou o crime ao ser capturado. O jovem já havia sido preso por roubo e tráfico e disse que só atirou porque achou que Reinaldo ia sacar uma arma. O adolescente estava com ele. Outras três pessoas ajudaram na fuga deles, na ocultação da arma do crime e também foram encaminhadas à UIPP Santarenzinho.

O jovem que confessou vai responder por homicídio qualificado e corrupção de menores. Os demais acessórios do crime responderão por associação criminosa.O adolescente foi encaminhado às autoridades competentes para avaliação dos atos infracionais cometidos e tomada de medidas.

Por:Victor Furtado

