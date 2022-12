Inscrições para processo seletivo de Letras e Libras da Uepa estão abertas; saiba como participar

(Foto:Reprodução) – Cursos são ofertados nos campi de Belém e Marabá, no sudeste do Pará, e as vagas são para ouvintes e surdos, com perda de audição bilateral, parcial ou total.

Estão abertas até o dia 15 de dezembro as inscrições para os interessados em participar do Processo Seletivo Específico para o curso de Letras – Libras 2023, ofertado pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Belém e Marabá, no sudeste do estado.

As vagas são destinadas a ouvintes e surdos — perda de audição bilateral, parcial ou total —, que tenham conhecimento básico da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e concluíram o Ensino Médio ou equivalente.

Todas as informações estão disponíveis no edital, que também possui versão em Libras. As inscrições devem ser realizadas via internet, pelo link.

No ato da inscrição, o candidato deverá escolher o Grupo de Vaga (Pessoa Surda ou Pessoa Ouvinte) ao qual pretende exclusivamente concorrer. As vagas dos grupos “Pessoa Surda” ou “Pessoa Ouvinte” estão distribuídas em três tipos de vagas a seguir:

Cotas Socioeconômicas, para candidatos que tenham cursado todo o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) em instituições públicas de ensino;

Cotas Étnico raciais, destinadas a candidatos que tenham cursado todo o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade EJA em instituições públicas de ensino e se autodeclararem negros ou indígenas;

Não Cotistas, para aqueles que cursaram pelo menos uma série do ensino médio em escolas privadas, com ou sem bolsa de estudos, concluíram o ensino médio por meio de certificação, cursaram pelo menos uma das séries do ensino médio em outros países.

De acordo com o cronograma, a prova será realizada no dia oito de janeiro de 2023 e o resultado final está previsto para o dia 19 do mesmo mês.

O edital está regido conforme o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Programa Viver sem Limite, que prioriza o acesso das pessoas com deficiência à Educação Básica e Superior.

A Uepa foi a primeira instituição da região Norte a realizar um Processo Seletivo específico para deficientes auditivos em 2022, após decisão aprovada na 250ª Reunião Ordinária do Conselho Universitário (Consun), realizada em outubro de 2021.

O curso de Licenciatura em Letras – Libras da Uepa foi criado com o objetivo de promover a formação específica para o professor de Língua de Sinais, que, a partir dos anos 2000, começou a ser incluída nos diversos setores de educação. (Com informações do g1 Pará — Belém).

