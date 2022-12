Secretário de meio ambiente de Itaituba é acusado de agressão contra a esposa

Caso foi registrado na delegacia de polícia na noite de segunda (05), após a esposa descobrir suposta traição – (Foto: Reprodução).

Na noite da última segunda-feira (05), a esposa do atual secretário de meio ambiente de Itaituba, Bruno Rolin, procurou a delegacia de polícia de Itaituba para registrar um boletim de ocorrência por agressão sofrida pelo marido. Segundo informações, tudo aconteceu após a mulher encontrá-lo na casa da suposta amante, em uma residência na 2ª rua do Residencial JJP.

A esposa informou que chegou na residência por volta das 21h30 e encontrou o veículo do marido na frente. Ela chamou por ele e pela suposta amante, que seria servidora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA).

Ainda de acordo com a vítima, ao entrar na área da casa, ela foi empurrada por Bruno Rolim, e tentou se desvencilhar dele, mas o mesmo a empurrou rumo ao portão para que ela saísse do local. Para se defender, a mulher afirma que empurrou o marido, que tomou uma sandália que estava na mão da vítima e começou a esganar e efetuar socos nos braços e na cabeça da mesma.

A mulher disse que as agressões pararam somente após ela morder o braço de Bruno Rolin, que a jogou para fora do local logo em seguida. Uma adolescente de 13 anos, sobrinha da vítima, e a filha dela, uma bebê de 11 meses, que estava no colo da adolescente, também foram colocadas para fora por Bruno.

O crime foi registrado como lesão corporal dolosa decorrente da violência doméstica contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, que tem pena cominada de “reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos”. (Com informações do Portal Giro).

