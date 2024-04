Inspirado em Belo, bar vai dar chopp de graça para “cornos”

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)- Um bar de Belo Horizonte, na região da Pampulha, vai oferecer uma caneca de chopp para quem provar que já foi “corno”, assim como Belo

Um bar de Belo Horizonte (MG), na região da Pampulha, aproveitou toda a polêmica em torno da separação de Belo e Gracyanne Barbosa para dar um chopp de graça para quem provar que já foi “corno”. Para cada episódio de traição, o estabelecimento oferece uma caneca da bebida.

O bar divulgou a promoção na noite dessa quinta-feira (18/4), no perfil oficial do Instagram, e já viralizou. A peça da campanha conta com a foto do cantor e da musa fitness, que ficaram juntos por 16 anos.

A promoção é válida para esta sexta-feira (19/4) e para próxima terça-feira (23/4). As regras, porém, não são tão claras. O bar informa que é preciso comprovar que foi traído, mas não detalha quais seriam as provas válidas.

Confira o post:

Belo e Gracyanne

O anúncio de separação, nessa quinta-feira (18/4), pegou os fãs de surpresa, ainda mais depois que a musa fitness confessou que viveu um caso com seu personal trainer enquanto ainda estava casada com o cantor. Os famosos já deram entrada no divórcio.

Em entrevista para o Fofocalizando, do SBT, a musa fitness afirmou ter se arrependido de ter traído o marido com o personal trainer Gilson de Oliveira. “Eu sei que eu o magoei demais”, disse. “Não estou mais, já estive, mas não estou mais. Estávamos muito mal, meu casamento estava muito mal. Não foi falta de amor. Eu brigava com meu marido e o empresário é quem me ligava”, justificou.

A influenciadora finalizou a declaração contando que ainda tem sentimentos pelo marido e que condena sua atitude. “Eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida. Mas hoje não sei se a gente tem futuro. Eu sei que eu o magoei demais e hoje eu me arrependo disso”, concluiu.

Gracyanne teria feito amizade com o suposto pivô da separação na academia. A aproximação dos dois teria chamado atenção dos outros alunos, que passaram a ver a relação afetiva com malícia. Além disso, a mãe e a irmã da influenciadora, segundo o Extra, já sabiam do caso entre eles. Elas chegaram a viajar com Gracyanne e Gilson para uma competição em 2023.

