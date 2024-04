Bebê de 10 meses morre após comer bala de maconha do pai

(Imagem meramente ilustrativa — Foto: Reprodução)- Pais perceberam menina passando mal e localizaram um doce feito com maconha, conhecido como “dry”, na boca da filha, que morreu no hospital

Uma bebê de dez meses morreu, na madrugada desta sexta-feira (19/4), após comer uma “bala de maconha” pertencente ao pai, o entregador João Victor Miyamoto, de 20 anos, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

O pai da bebê, identificada como Alice Araújo, teria admitido à equipe de enfermagem que atendia sua filha ser usuário de maconha, droga que também consumia por meio de balas.

Por volta da meia-noite, o entregador teria percebido, em casa, que Alice apresentava um “mal-estar”. Na boca da bebê, ele encontrou o doce de maconha, conhecido como “dry”.

Tanto João como a mãe da bebê, a autônoma Amanda Araújo Schelegel, de 18 anos, não souberam informar como Alice encontrou e ingeriu a droga — que, segundo eles, foi retirada da boca da menina e “dispensada pela janela”.

Criança inconsciente

Os pais, então, levaram a filha até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Parque Jaguaré, onde chegaram com Alice “inconsciente”, por volta da 1h30.

A equipe médica tentou reanimar a bebê por cerca de três horas e meia, até que a morte da criança foi constatada, às 5h. No meio da madrugada, o pai revelou aos médicos que a filha havia comido o doce de maconha.

Após a morte da bebê, guardas civis municipais (GCMs) foram acionados pelo hospital.

Queimadura e hematoma

Na UPA, os guardas foram informados por uma médica que Alice estava com um hematoma na cabeça e uma queimadura no braço esquerdo.

Indagada sobre isso, a mãe dela argumentou, segundo registros policiais, que o hematoma decorreu de uma “queda da própria altura” e a queimadura resultou “de óleo quente”.

Os pais foram levados para o plantão da Polícia Civil, onde o caso foi registrado como “morte suspeita”. Laudos do Instituto Médico Legal são aguardados para a continuidade das investigações.

O doce de maconha não teria sido localizado até a publicação desta reportagem.

Fonte: FA Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/04/2024/14:49:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...