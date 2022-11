Portugal vence Uruguai e garante ida às oitavas da copa

Com gols de Bruno Fernandes, Portugal venceu o Uruguai por 2 a 0 nesta segunda-feira, no Estádio Lusail. O resultado garantiu a seleção portuguesa nas oitavas de final da Copa do Mundo.

A partida começou muito equilibrada com chances dos dois lados. Logo no início, Cristiano Ronaldo deu passe de ombro para William Carvalho chegar batendo e mandar por cima da trave. Portugal controlou a posse de bola, enquanto os uruguaios ameaçavam nos contra-ataques.

Aos 32 minutos, o volante Rodrigo Bentancur driblou os zagueiros de Portugal, saiu na cara do gol, mas parou em Diogo Costa que fez boa defesa. No final do primeiro tempo, o lateral português Nuno Mendes sentiu lesão e deixou o campo

Na volta do intervalo, Portugal exerceu forte pressão e abriu o placar aos nove minutos. Bruno Fernandes cruzou para Cristano Ronaldo, que fez o movimento do cabeceio, mas não pareceu tocar na bola. Entretanto, comemorou como se tivesse marcado.

Atrás do placar, o técnico do Uruguai fez substituições e colocou Luís Suárez e Arrascaeta em campo. O jogador do Flamengo teve grande chance de empatar, mas chutou fraco e perdeu a oportunidade. No final da partida, Bruno Fernandes deu um “rolinho” em Giménez, o zagueiro colocou a mão na bola e o juíz marcou o pênalti com ajuda do VAR.

Como Cristiano Ronaldo foi substituído, Bruno Fernandes foi para a cobrança e converteu a penalidade. O meia marcou seu segundo gol na partida e decretou a vitória.

Com o resultado, a seleção portuguesa terminou a segunda rodada na liderança do grupo com seis pontos somados. Lanterna com apenas um ponto, o Uruguai terá que vencer Gana nesta sexta-feira e torcer para a Coreia do Sul não derrotar Portugal para se classificar. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: Fifa)

