Avião com quatro pessoas cai e pega fogo no Mato Grosso

(Foto:Reprodução) – Acidente aconteceu nas proximidades da Rodovia dos Peixes; equipes de resgate estão no local

Avião caiu na Rodovia dos Peixes, perto o Rio Vermelho, em Rondonópolis

Um avião de pequeno porte caiu em Rondonópolis (a 214 km de Cuiabá), na tarde desta terça-feira (8).

O acidente aconteceu na região da Rodovia dos Peixes, um lugar frequentado por turistas, nas proximidades do Rio Vermelho.

De acordo com informações da Polícia Militar, que ainda realiza o atendimento da ocorrência, quatro pessoas estavam na aeronave.

Até o momento, a PM e a Polícia Civil ainda não têm informações sobre o que pode ter causada a queda do avião.

Um avião caiu em uma área de mata, perto do Rio Vermelho, em Rondonópolis (MT), nesta terça-feira (8). De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi a aproximadamente 21 km da zona urbana.

Após a queda, a aeronave pegou fogo.

A princípio, quatro vítimas estavam no avião. Imagens gravadas por testemunhas mostram corpos espalhados no local da queda. A suspeita é que todos os tripulantes morreram, no entanto, a polícia e Corpo de Bombeiros não confirmaram o número de óbitos.

Vídeos mostram a fumaça vindo do local do incêndio, em meio à mata, e também labaredas, na área onde o avião caiu.

O Corpo de Bombeiros está no local e a PM auxilia as equipes que trabalham na ocorrência.

A Polícia Civil também foi acionada para a ocorrência.

Por:Jornal Folha do Progresso com agencias noticias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...