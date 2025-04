Instabilidade no Spotify deixa usuários sem acesso à plataforma

Foto: Reprodução | Plataforma de streaming enfrenta falhas nesta quarta-feira (16); empresa ainda não explicou a origem dos problemas técnicos.

Para quem começa o dia ao som de playlists favoritas ou podcasts inspiradores, o silêncio repentino pode ser mais do que apenas incômodo: é um sensível abalo na rotina. E foi exatamente isso que milhares de usuários do Spotify enfrentaram na manhã desta quarta-feira (16), quando o aplicativo de música apresentou instabilidade em diversas regiões do país.

De acordo com informações do site Downdetector, as primeiras queixas surgiram por volta das 8h da manhã e vêm crescendo ao longo das horas. Entre os principais problemas técnicos relatados estão dificuldades para acessar o aplicativo, interrupções na reprodução de músicas e falhas de conexão com os servidores da plataforma.

“Ainda não conseguimos abrir o aplicativo, está travando direto e não toca nada”, relatou um dos usuários nas redes sociais. A situação tem gerado frustração entre assinantes que utilizam o serviço no cotidiano, seja para trabalhar, estudar ou relaxar.

O QUE DIZ A EMPRESA

Apesar da repercussão, o Spotify ainda não divulgou uma nota oficial explicando a origem da falha. No entanto, há indícios de que a pane esteja relacionada a uma instabilidade técnica mais ampla, possivelmente similar à ocorrida em 2021, quando uma queda nos serviços do Google Cloud afetou simultaneamente diversas plataformas, incluindo o próprio Spotify.

Enquanto a plataforma não se manifesta e os problemas persistem, cresce a expectativa por uma resposta da equipe técnica. Milhares de ouvintes continuam à espera de uma solução, torcendo para que a música volte a tocar sem interrupções o quanto antes.

Fonte: Exame /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2025/13:39:32

