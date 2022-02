Vídeo: Pancadaria em noite de carnaval em rua de Novo Progresso

As imagens foram registradas por populares que assistiram com apreensão a briga que durou vários minutos (Foto:Reprodução Youtube)

Três homens foram flagrados se digladiando contra outro homem em via pública, de Novo Progresso. A informação que a briga foi próxima ao lago municipal onde aconteceu evento particular de carnaval na noite de sábado(26) para domingo, 27 de fevereiro de 2022. No video trés homens mobilizam outro homem e agridem com muros e ponta pês; aos fundos outros dois lutam, mulheres gritam, e estouro de turbais em motocicletas são contínuos.

Assista ao video

Por:Jornal Folha do Progresso em 28/02/2022/15:23:49

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...