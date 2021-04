Instituto Mais Saúde abre processo seletivo CLT em Castelo dos Sonhos – PA

Fonte:Instituto Mais Saúde Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A contratação acontecerá através da análise curricular, os interessados devem enviar o currículo para o e-mail curriculos@castelo.institutomaissaude.org.br com o título da vaga de interesse descrita no assunto até o dia até o dia 15 de maio de 2021

You May Also Like