Integrante de facção criminosa morre em ação da Polícia Civil em Portel

O dia amanheceu em Portel, no arquipélago, com um caso de morte durante a Operação Ligamentos, uma ação da Polícia Civil deflagrada nesta quarta-feira (18). Anderley Guimarães Batista, de 22 anos, foi baleado e morreu, enquanto um homem, identificado como André Anderson do Vale Marinho, foi preso pelos agentes que trabalhavam na operação.

O caso foi por volta de 5h no Centro de Portel, de acordo com informações colhidas na delegacia. Com o reforço do Núcleo de Apoio a Investigação (NAI) de Breves, os policiais foram cumprir mandados de buscas e apreensão relativos a dois homicídios cometidos na cidade, além do cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra André Anderson, por assaltos que ele praticou no município.

Anderley, conhecido como Martelo, também tinha um mandado de prisão em seu nome por uma tentativa de homicídio, além de estar respondendo a processos por assaltos e tráfico de drogas. Quando os policiais chegaram na casa onde ambos estavam para cumprir todos os mandados, Anderley teria reagido e disparado uma garrucha de calibre 32. Os agentes contam que não tiveram escolha a não revidar, ferindo “Martelo” fatalmente.

O homem morreu antes que pudesse ser socorrido em um hospital. André Marinho foi detido e levado à delegacia, para onde celulares apreendidos no local foram levados e devem ajudar nas investigações. A extensa ficha criminal de Anderley pode ser explicada por seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho (CV), onde ele atuaria como “executor”, isto é, assassino de alvos estabelecidos pelo comando. O caso foi registrado como morte por intervenção policial.

