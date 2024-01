Ex-prefeito de Matupá é acusado de violência e está proibido de se aproximar da ex-mulher

Valtinho Miotto, que tem 63 anos, foi prefeito de Matupá por quatro mandatos e já assumiu na ALMT.

O ex-prefeito de Matupá e suplente de deputado estadual, Valtinho Miotto (MDB), está sendo acusado de violência psicológica e agressões físicas pela ex-primeira-dama Edilaine Claro. Diante da situação, ela conseguiu na Justiça medida protetiva.

Edilene ingressou na Justiça com ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Além disso, pediu a medida protetiva e alimentos provisionais. Os pedidos foram deferidos pelo juiz substituto Anderson Clayton Dias Batista, da Comarca de Matupá, em decisão proferida em novembro do ano passado, quando Valtinho Miotto ocupava a cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Dentre as medidas protetivas, o juiz estabeleceu afastamento do domicílio do casal; proibição de manter contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, inclusive via mensagens de celular, Whatsapp”, torpedos SMS e redes sociais; e proibição de se aproximar da ex-primeira-dama, obedecendo o limite de 200 metros de distância. Também ficou estabelecida pensão de R$ 40 mil.

Na ação, a vítima relatou que, durante todo o relacionamento, sofreu violência psicológica, sendo agredida verbalmente e não podia sair de casa sem a permissão do marido. Além disso, teria sido proibida de colocar o seu sobrenome na filha do casal.

Além disso, desde que anunciou o desejo de separar, a violência doméstica teria se intensificado. Como retaliação, Valtinho Miotto teria até mesmo cancelado serviços básicos de manutenção da casa e de internet.

Valtinho Miotto, que tem 63 anos, foi prefeito de Matupá por quatro mandatos e já assumiu como deputado estadual. Ele conviveu com Edilene por 18 anos e o casal tem uma filha.

Pedidos indeferidos

Como não achou evidências que Valtinho Miotto possui arma de fogo, o magistrado indeferiu suspensão de posse ou restrição de porte de arma. Além disso, julgou desnecessário que o ex-prefeito frequente programas de recuperação e reeducação de agressores.

Outro lado

Por meio de nota, Miotto alegou que há está separado há três anos e que está tendo a sua imagem atacada após o Judiciário rechaçar parte dos pedidos feitos pela ex-esposa. Além disso, salientou que tomou medidas judicias para “restabelecer a verdade” diante das acusações feitas pelas ex. Confira a íntegra da nota:

“O ex-prefeito e suplente de deputado estadual Valter Miotto Ferreira, vem à público esclarecer que já está separado de sua ex-esposa há quase três anos, a qual já a alguns anos reside na cidade de Porto Alegre-RS, sendo que existe uma discussão patrimonial sendo tratada entre eles.

Infelizmente, ela optou por mover uma ação no Poder Judiciário. Após parte de seus pedidos e alegações serem rechaçados pelo Poder Judiciário, esta optou por atacar a imagem deste por ser um homem público, informa que também tomou as medias judiciais cabíveis para o reestabelecimento da verdade, frente as fatos inverídicos apresentados por sua ex-esposa”.

