Intensa discussão marca retorno das atividades na câmara de vereadores, Itaituba (PA)

(Foto:Redes sociais) – Durante a confusão, um homem jogou um extintor de incêndio contra um blogueiro envolvido. Veja o vídeo!

Na manhã desta terça-feira (01), uma intensa discussão marcou o retorno das atividades legislativas da Câmara de Vereadores de Itaituba. Um homem chegou a jogar um extintor de incêndio, no intuito de acertar o blogueiro Zeca Tatu, conhecido por divulgar áudios expondo políticos, empresários e jornalistas da cidade.

Tudo começou quando a vereadora Odineia Peres e um grupo de apoiadores iniciaram uma discussão com o blogueiro, que acompanhava a sessão sentado ao fundo do plenário. As informações são do Portal Giro.

A vereadora chegou a dizer “Seu bandido! eu não tenho medo de ti!”.

Em outro vídeo que cirlucircula nas redes sociais o marido de Odinéia Peres, que vestia uma camisa vermelha, chega a entrar em luta corporal durante provocações de Zé Tatu. A briga é impedida por pessoas que estavam no local.

Jornal Folha do Progresso em 01/02/2022/17:56:20

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...