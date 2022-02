Perigoso assaltante preso com pistola 9mm em Castelo de Sonhos era foragido do Mato Grosso (Foto:Divulação PM)

O criminoso, Wellington da Silva Gomes, estava em esconderijo na rua Claudete Palaoro, S/N no distrito de Castelo dos Sonhos, ele é natural da cidade de Juara-MT.

Wellington, tinha mandado de prisão em aberto, por um roubo a uma loja em Juara (MT), ele trocou tiro com a polícia, um comparsa dele morreu no confronto. O foragido foi preso, ontem, 2 de fevereiro de 2022, no distrito de Castelo dos Sonhos, no Pará, em cumprimento a um mandado judicial.

Investigação

Após a fuga do assaltante, no dia do roubo, em novembro de 2021, policiais civis de Tabaporã (MT), realizaram várias diligências investigativas para localizar o foragido. Com apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça, os investigadores conseguiram localizar o assaltante, que se escondeu no distrito paraense, que faz divisa com Mato Grosso.

Prisão

A ação policial contou com apoio das Polícias Civil e Militar do Pará, que efetuaram a prisão do foragido, após a comunicação da Polícia Civil de Mato Grosso.

Os policiais paraenses apreenderam também uma arma de fogo (pistola 9mm) e droga com o foragido.

Assalto

O assalto ocorreu no dia 4 de novembro de 2021, que resultou no confronto com equipes polícias locais. Na ação, seu comparsa foi a óbito e o suspeito que fez vários disparos contra as viaturas e conseguiu fugir.

A equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, encontrando os suspeitos trafegando em uma motocicleta. Ao dar sinal de parada, um dos suspeitos disparou contra os policiais e iniciou uma troca de tiros e a dupla fugiu a pé. (A informação é do Só Noticias)

A Polícia Civil foi acionada e seguindo as manchas de sangue do suspeito atingido, os policiais conseguiram localizá-lo no interior de uma residência. Na tentativa de abordagem, um deles tentou novamente oferecer resistência usando a arma de fogo, quando foi novamente atingido e não resistiu aos ferimentos.

Durante as investigações ele foi identificado e teve a prisão preventiva representada à Justiça. Parte do dinheiro levado da vítima foi recuperado.

Wellington da Silva Gomes, esta preso e aguarda transferência para Mato Grosso onde ficara a disposição da justiça.

