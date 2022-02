Em fuga, suspeito dá tiro acidental na nádega de comparsa, em Itaituba (PA)

Adriano foi preso no HRT. | Foto:Reprodução/Investigador Yan Mota

A dupla é suspeita de matar um homem, em Itaituba, no Oeste do Pará. Um deles recebeu um tiro do comparsa enquanto tentava escapar, logo após cometer o crime. Ele foi preso em flagrante dentro do Hospital Regional do Tapajós, onde recebia atendimento.

Após o assassinato de um jovem, identificado como José Victor, de 24 anos, na noite desta segunda-feira (31) no bairro Vale do Piracanã, em Itaituba, um dos envolvidos no crime foi atingido por um tiro acidental disparado pelo seu comparsa durante a fuga. O disparado acertou as nádegas do homem, que estaria envolvido no homicídio. Com informações giroportal.com

A Polícia Militar se deslocou até o local do crime e foi informada que a vítima teria sido levada para o Hospital Regional do Tapajós (HRT). Os policias seguiram para a unidade hospitalar, onde constatou a morte da vítima.

Durante as diligências no hospital, os militares foram informados de que um outro homem, identificado como Adriano, de 20 anos, também tinha dado entrada na unidade vítima de disparo de arma de fogo. Adriano teria sido atingido pelo parceiro de crime durante a fuga dos dois.

Os militares foram até o jovem e ele confessou a participação no crime ocorrido no Piracanã. Após Adriano ser liberado do HRT, ele levou os policiais até sua residência, onde foi encontrado a arma utilizada no crime. Posteriormente, o acusado levou os militares até a casa de outros dois suspeitos, identificados como Wanderley, de 21 anos, que seria o autor dos disparos, e Jhonatan, de 18 anos, que teria emprestado a moto usada no crime.

A arma, a motocicleta, juntamente com os três acusados foram apresentados na Delegacia de Polícia, onde se encontram presos a disposição da justiça.

Jornal Folha do Progresso em 01/02/2022/17:47:22

