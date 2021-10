Flamengo só empata com Bragantino e mantém distância para liderança do Brasileiro

O Flamengo perdeu a chance de diminuir a diferença para o Atlético-MG nesta quarta-feira. Os Rubro-Negros ficaram no empate por 1 a 1 com o Bragantino, em Bragança Paulista.

Com o resultado, os cariocas vão a 39 pontos, na terceira posição, a 11 pontos do Galo. Já os paulistas, com 35, vê sua posição no G-6 ameaçada.

O primeiro tempo foi equilibrado, mas os cariocas abriram o placar com gol de Pedro. Na etapa final, o Bragantino chegou ao empate com Artur.

Na próxima rodada, o Flamengo viaja para enfrentar o Fortaleza, neste sábado, no Castelão. No mesmo dia, o Bragantino terá pela frente o Palmeiras, em São Paulo.

O jogo – A partida começou com as duas equipes voltadas para o ataque. No entanto, tanto Bragantino quanto Flamengo pouco levavam perigo. A primeira boa chance aconteceu aos 13 minutos. Após cobrança de escanteio, Fabrício Bruno cabeceou, mas parou em boa defesa de Gabriel Batista.

O duelo seguia equilibrado. O Bragantino chegava com mais intensidade ao ataque, mas foi o Flamengo que quase abriu o placar aos 35 minutos. Vitinho fez boa jogada e cruzou rasteiro para Pedro. No entanto, o atacante finalizou errado, pela linha de fundo.

Só que aos 38 minutos, o Flamengo marcou em Bragança Paulista. Pedro foi lançado, entrou na área e chutou cruzado para a rede. Assim, os Rubro-Negros foram para o intervalo a frente no marcador.

No segundo tempo, o Bragantino manteve a postura ofensiva. Os donos da casa quase marcaram aos 11 minutos, com Ytalo. O atacante foi lançado, mas finalizou para grande defesa de Gabriel Batista. Só que dois minutos depois, os paulistas empataram. Artur recebeu passe na entrada da área e acertou belo chute, no ângulo rubro-negro.

O revés fez o Flamengo ser obrigado a avançar. Com isso, o jogo voltou a ficar aberto, com as duas equipes em busca do gol. Os Rubro-Negros quase marcaram o segundo aos 28 minutos. Pedro aproveitou a indecisão do goleiro Cleiton e mandou próximo ao gol.

Na parte final, os Rubro-Negros aumentaram a pressão em busca da vitória. O Bragantino parecia cansado e só tentava os contra-ataques. Com isso, o duelo ficou mais nervoso e ambos tiveram que se contentar com a igualdade.

