Atlético-MG vence Tombense e continua líder do Campeonato Mineiro

Pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG venceu o Tombense por 2 a 1 fora de casa, no estádio Antônio Guimarães de Almeida.

Com direito a virada, a partida desta quinta-feira ainda contou com “apagão” no campo no primeiro tempo.

A conquista de mais três pontos rendeu ao Galo a liderança do Campeonato Mineiro, com campanha de duas vitórias. O Tombense segue sem vitórias na competição, acumula um ponto e ocupa a oitava colocação.

Ambas as equipes voltam a campo neste domingo. O Tombense visita o Coimbra no estádio Flávio Guimarães, às 10 horas (de Brasília). Já o Atlético-MG recebe o Uberlândia no Mineirão, às 20h30.

O jogo – O primeiro tempo da partida foi interrompido por 15 minutos por uma queda de energia dos reatores do estádio. Logo na volta, Caíque aproveitou lançamento e usou sua velocidade para abrir o placar para os donos da casa, aos 13 minutos.

Muito ativo no jogo, o gol de empate do Galo saiu dos pés do lateral Dodô, que iniciou o cruzamento do gol de Marrony, aos 33 minutos. No final da primeira etapa, Rubens ainda sofreu pênalti para o Tombense. O próprio atacante bateu, mas desperdiçou a oportunidade.

Depois de confusão na área do Tombense, o zagueiro Gabriel aproveitou bola na segunda trave para confirmar a virada do Atlético-MG, aos 12 minutos do segundo tempo.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Pedro Souza/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...