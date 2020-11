Papão vence por 3 a 0 e fica bem perto da classificação ao quadrangular decisivo

Foto: Reprodução

Com o resultado, o Papão alcançou 25 pontos na tabela de classificação, ficando 2 pontos acima do seu principal concorrente à vaga, o Manaus (AM), e tirou qualquer chance de classificação do Ferrão cearense, que estacionou nos 19 pontos.

O Lobo Alvieleste dominou a partida, mas logo no primeiro minuto de jogo, o centroavante do Ferroviário, Wilson Lira, assustou a zaga bicolor, virando uma bola enfiada por Mensalão, mas ela foi para fora. Em resposta, quase que Marlon abre o placar recebendo um lançamento da direita, mas ele não conseguiu finalizar e a bola saiu.

O primeiro gol do Papão saiu logo aos 3 minutos, através do novo xodó da galera, Marlon, que em dois jogos já marcou três gols. Ele mesmo começou a jogada e abriu a bola para o cruzamento de Bruno Colaço pelo setor esquerdo do ataque O atacante subiu muito bem, com estilo, fazendo um golaço de cabeça.

Uilliam Barros sentiu a coxa direita e foi substituído por Victor Feijão aos 6 minutos. Aos 9 minutos Luís Felipe recebeu lançamento, limpou para o meio, mas chutou por cima, perdendo grande chance.

O Papão diminui o ritmo e ficou esperando o Ferroviário proporcionar um contra-ataque. Aos 22, Tony recebeu lançamento do meio de campo, se livrou do zagueiro, invadiu a pequena área, mas perdeu o gol, chutando em cima do goleiro. Na resposta, Paulo Ricardo salvou o Paysandu, mandando para escanteio com a ponta do dedo uma bola chutada pelo ataque do adversário.

Aos 40 minutos, PH mandou uma sapatada do meio de campo, mas a bola foi para fora.

No segundo tempo, Feijão ia invadir para o gol adversário, mas caiu sozinho. Aos 4 minutos, Marlon marcou de novo, após invadir pela esquerda, aproveitando um lançamento do meio de campo, Ele chutou e a bola bateu na zaga, voltando para ele finalizar para o fundo da rede. O placar de 2 a 0 deixou o time paraense mais tranquilo em campo.

O terceiro gol do Lobo não demorou. Aos 10 minutos, em uma jogada perfeita do Papão no ataque, armada por Nicolas, a bola foi mandada para a esquerda e Bruno Colaço cruzou. Nicolas disputou no ar e a bola sobrou para Victor Feijão mandar de canhota, para fazer 3 a 0 para o time bicolor.

Aos 15 minutos, outra boa trama do ataque bicolor, Feijão botou Marlon na cara do gol, mas o goleiro Nicolas defendeu, evitando o quarto gol.

O comandante bicolor Brigatti colocou Debu no ataque no lugar de Feijão e Alan Calbergue na vaga de Luis Felipe, no meio de campo aos 27 minutos.

Desabou um temporal em Belém a partir dos 28 minutos do segundo tempo e o campo, apesar do sistema de drenagem, ficou muito pesado. O Papão conseguiu segurar o resultado até o final do jogo.

O próximo compromisso bicolor é com o Botafogo da Paraíba na 17ª rodada, no estádio Mangueirão, em Belém. Dependendo do resultado dos jogos de Jacuipense e Treze, a equipe listrada se classifica com uma vitória, desde que o Manaus empate ou seja derrotado pelo Remo.

Por:Plantão 24horas News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...