Inter tropeça frente ao Juventude e perde chance de entrar no G6 do Brasileirão

Na noite desta quarta-feira, o Internacional visitou o Juventude no Alfredo Jaconi em duelo gaúcho pela Série A do Brasileirão.

A partida, muito equilibrada, terminou em vitória por 2 a 1 para a equipe da casa. O resultado é péssimo para o Inter, que luta para entrar no G6 da classificação.

Com a derrota, o Colorado se mantém em sétimo, com 44 pontos na tabela. Como o Corinthians, sexto colocado com 47, perdeu para o Atlético-MG nesta quarta, se o Inter vencesse, entraria no grupo dos seis primeiros por ter saldo melhor que o do Timão. Porém, não foi o caso.

Já o Juventude consegue vitória importante na luta contra o rebaixamento. A equipe soma agora 36 pontos, na 17ª posição. O Bahia, primeira equipe fora do Z4, tem 36.

O próximo compromisso do Inter pelo Brasileirão será frente ao Athletico-PR, no Beira Rio, às 19h (de Brasília) deste sábado. Já o Juventude tem pela frente a já rebaixada Chapecoense, no domingo, fora de casa, também às 19h.

O jogo – O primeiro tempo foi de ótimo futebol. Com as duas equipes criando oportunidades claras de abrir o placar. As duas principais chances do Juventude, porém, pararam em belas defesas de Marcelo Lomba.

A primeira delas aos 19, quando Bruno Mendez vacilou e Ricardo Bueno ficou de frente para o gol. O atacante chutou de trivela, saindo do goleiro, que ainda assim, fez a defesa. Depois, aos 35, Lomba ainda salvou o Inter em chute de Guilherme Castilho.

Porém, o Colorado também teve suas chances. A principal delas em bola na trave após chute cruzado de Maurício, aos 44.

O segundo tempo começou em ritmo mais lento. Não houve nenhuma chance real de bola na rede até os 19 minutos, quando Castilho fez ótima cobrança de falta pela esquerda para cabeceio melhor ainda de Dawhan, sem chances de defesa para Marcelo Lomba.

Como o lance foi ajustado, houve longa revisão do árbitro de vídeo até que o gol fosse confirmado. Mais tarde no jogo, os mandantes ainda ampliariam aos 40, com cruzamento de Sorriso pela esquerda e toque contra de Paulo Victor para o gol do Inter.

O segundo do Juve foi fundamental pois, pouco depois, aos 44, Matheus Cadorini mandou de cabeça para as redes após belo cruzamento de Paulo Victor, autor do gol contra.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)

