Internacional ganha do Grêmio com gol de Borré e completa dez jogos sem derrota no Brasileiro

(foto: assessoria)- O Grenal 443 tem dono: o Internacional. Neste sábado, o time colorado dominou o Grêmio e ganhou o clássico, por 1 a 0, no Beira-Rio, chegando ao décimo jogo de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O gol que deu o triunfo aos comandados de Roger Machado foi marcado por Rafael Borré.

Com o resultado, o Inter retorna ao sexto lugar da tabela, com 49 pontos, apenas dois a menos que o Flamengo, atual quarto colocado. Do outro lado, o Imortal perde uma posição e cai para a 12ª colocação do torneio, com 35. A equipe, comandada por Renato Gaúcho, está a três pontos da zona de rebaixamento

O Inter, agora, tem uma semana até o seu próximo compromisso no Brasileirão. No próximo sábado, o time colorado visita o Atlético-MG, na Arena MRV, a partir das 19h (de Brasília). O jogo é válido pela 31ª rodada do torneio.

Já o Grêmio retorna a campo no mesmo dia, mas um pouco mais cedo. O Imortal encara o Atlético-GO em sua arena, às 16h30.

O Grenal começou disputado, mas foi o visitante Grêmio quem tomou as rédeas e teve a primeira chance de gol. Com apenas cinco minutos, Aravena fez boa jogada pela esquerda, deu uma linda caneta em Bruno Gomes e chutou ao gol defendido por Rochet, mas o goleiro fez boa intervenção.

O Inter, porém, aos poucos foi tomando conta da partida e respondeu, aos 21 minutos. Vitão ficou com uma sobra na área e bateu, mas a bola explodiu na marcação. Wesley pegou o rebote, mas chutou com desvio. Em escanteio, Rafael Borré aproveitou um desvio de Wesley e quase marcou, mas mandou para fora.

Em cima do rival, o Colorado ficou muito perto de abrir o placar aos 41 minutos. Wesley recebeu na área e bateu com precisão, mas Marchesín se esticou e fez grande defesa. O jovem Gabriel Carvalho ficou com a sobra e chutou, porém o goleiro defendeu com os pés.

O Internacional desperdiçou mais uma oportunidade dois minutos depois, aos 43. Desta vez, Wesley conduziu a bola com liberdade pela esquerda, invadiu a área e finalizou firma, mas parou em nova defesa de Marchesín.

Assim como no primeiro tempo, Marchesín teve que trabalhar na volta do intervalo para evitar o tento do Inter. Logo aos oito minutos, Alan Patrick rolou para Bruno Henrique, que ajeitou e bateu com força da entrada da área, mas viu o goleiro espalmar.

E dá-lhe pressão colorada! Aos 19, Wesley acionou Bruno Tabata, que cruzou para Borré, livre na pequena área. Mas, apesar das boas condições, o colombiano mandou para fora e perdeu uma grande oportunidade de colocar o Inter em vantagem.

O Grêmio chegou com perigo logo em seguida, aos 20 minutos. Soteldo arrancou pela esquerda e achou Aravena com liberdade na área. Ele avançou, driblou dois marcadores e arriscou a gol, mas Rochet defendeu.

A equipe visitante vinha conseguindo se segurar, mas não aguentou a pressão e viu o Internacional abrir o placar, aos 21 minutos. Após boa trama coletiva, Alan Patrick tocou para Bernabei, que chutou para o gol. Borré, porém, desviou de cabeça e colocou a bola no fundo das redes.

O Imortal quase empatou, aos 34, com Braithwaite. Soteldo fez bela jogada pela direita e lançou para o dinamarquês, que chutou de primeira e obrigou Rochet a fazer grande defesa.

Fonte:Gazeta Esportiva e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2024/06:45:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...