Luverdense contrata por empréstimo goleiro que jogou na base no Internacional

O Luverdense Esporte Clube confirmou, no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol, a contratação, por empréstimo, do jovem goleiro Lucas Leandro Wingert, 21 anos.

Na última temporada ele defendeu o Grêmio Prudente, e disputou o Campeonato Paulista 2ª Divisão.

O goleiro é formado na categoria de base do Internacional, do Rio Grande do Sul. Chegou no time gaúcho em 2015 e passou pelo Sub-17, 19, 20 e 23. Saiu do Colorado em 2019.

Esta temporada, o Luverdense terá um calendário cheio. O LEC conquistou vaga na Copa do Brasil e ainda terá o Campeonato Mato-grossense, buscando classificação para a Série D do Brasileiro.

O clube montou grupo que já tem 23 jogadores, mesclado entre experientes e outros mais jovens. O time estreará no Estadual diante do União de Rondonópolis, em data e horário ainda não definidos pela FMF.

Por:Só Notícias/Luan Cordeiro (foto: assessoria)

