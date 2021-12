Internacional leva virada do Atlético-GO e vê vaga na Libertadores ficar mais distante

A almejada vaga na Libertadores ficou ainda mais distante para o Internacional nesta segunda-feira.

Em jogo da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time enfrentou o Atlético-GO e foi derrotado por 2 a 1, de virada, em pleno Beira-Rio. O resultado deixa a equipe na 12ª colocação com 48 pontos, dois a menos que o primeiro clube dentro do G8.

O Colorado procurou impor seu ritmo e tentou construir jogadas pelas laterais, só que o Dragão não se fechou e também buscou chegar ao ataque. O Inter teve os primeiros lances de perigo com Yuri Alberto, mas os goianos responderam com boas oportunidades de Rickson e Montenegro, que pararam em Marcelo Lomba.

O Atlético foi crescendo na partida e teve sua principal chance aos 24 minutos, quando Baralhas mandou de cabeça no travessão. Porém, os donos da casa voltaram a atacar e conseguiram sair na frente Aos 32, Victor Cuesta recebeu passe na esquerda e cruzou para a área. A bola passou por Edenílson e Éder e sobrou para Yuri Alberto, que escorou de peito para mandar para as redes e deixar os gaúchos em vantagem.

No entanto, os visitantes reagiram e viraram o duelo nos instantes finais do primeiro tempo. Aos 44, Baralhas ficou com a bola na intermediária e acertou um lindo chute no ângulo esquerdo de Marcelo Lomba. Depois, aos 46, Arnaldo invadiu a área sozinho pela direita e cruzou para Janderson bater para o gol e anotar o segundo do Dragão.

O Inter voltou com mais volume de jogo para a segunda etapa e pressionou o Atlético, que teve dificuldades para ameaçar o adversário nas transições em velocidade. Os Colorados se lançaram ao ataque e tentaram chegar ao gol de empate através de cruzamentos para a área, mas pouco ameaçaram o goleiro Fernando Miguel.

Aos 30 minutos, os visitantes conseguiram atacar e quase marcaram o terceiro com Willian Maranhão, que recebeu passe em infiltração na área, deixou Saravia no chão e finalizou, só que a bola foi desviada para escanteio. Na sequência, o Inter voltou a ter o controle da posse de bola e tentou aumentar a pressão nos últimos instantes, porém foi pouco criativo, não construiu muitos lances perigosos e saiu de campo com a derrota.

Por:Gazeta Espoirtiva

