Fluminense perde para o GV San José fora de casa na Sul-Americana

Time titular do Fluminense para enfrentar o GV San José Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Tricolor lutou, mas foi superado por 1 a 0 na altitude da Bolívia.

Sem titulares e até Renato Gaúcho, o Fluminense perdeu por 1 a 0 para o GV San José, na Bolívia, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Tricolor lutou na altitude, teve domínio do duelo em certos momentos, mas não conseguiu furar a defesa adversária. Calero fez o gol da vitória do time da casa, em contra-ataque rápido na segunda etapa.

Com o resultado, o Tricolor estagnou nos sete pontos e permaneceu na segunda posição no Grupo F. O próximo compromisso pelo torneio continental será contra o Unión Española, quarta-feira (14), no Maracanã, às 19h (de Brasília).

Agora, o Fluminense vira a chave para o Campeonato Brasileiro: visitará o Atlético-MG, domingo (11), às 17h30 (também de Brasília), na Arena MRV, pela oitava rodada.

O jogo

O início do primeiro tempo teve domínio do GV San José. Enquanto o Fluminense ainda buscava se adaptar à altitude de 3.600 metros, o time da casa criou algumas chances em chutes de média e longa distância. Vitor Eudes foi obrigado a trabalhar em finalização de López – que foi quem mais apareceu -, da entrada da área.

Depois, o Tricolor melhorou e teve boa oportunidade. Lezcano lançou para Lavega, que entrou cara a cara e tocou para o meio. No entanto, ninguém apareceu para completar. Aos 28 minutos, em escanteio cobrado por Guga, Bernal matou e mandou para a rede. Porém, o gol foi anulado por toque de mão no momento do domínio do uruguaio.

Apesar do Flu assumir o protagonismo do confronto, trocando passes com mais calma e errando menos, os bolivianos seguiram assustando. Antes do fim, López, de novo, bateu para ótima defesa do goleiro da equipe carioca. Do outro lado, Poveda passou ileso nos 45 minutos iniciais. A grande chegada dos visitantes foi com Serna, que finalizou em cima da marcação após jogada de Paulo Baya pela esquerda.

Para tentar melhorar o desempenho do Fluminense, Alexandre Mendes colocou Renato Augusto na vaga de Lavega no retorno do intervalo. O camisa 7, que entrou como um falso nove, apareceu em lance que originou chute perigoso de Guga para fora. Pouco depois, de cabeça, gerou um milagre do arqueiro adversário, mas estava impedido.

Na sequência, a resposta do GV San José: López cobrou falta na área, Becerra cabeceou e Vitor Eudes pegou. Paulo Baya foi um dos destaques do time tricolor no começo da etapa final. Em batida de longe, fez Poveda trabalhar pela primeira vez na partida.

