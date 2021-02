Internacional só precisa vencer Flamengo para ser tetracampeão brasileiro

(Foto:| Ricardo Duarte/ Internacional)- Haja coração! O Inter está a apenas 3 pontos do título, mas se perder praticamente dá adeus às chances de título…

Ex-Remo e Cametá, Thiago Galhardo pode se sagrar campeão brasileiro e artilheiro da competição.

A conta é simples: com 69 pontos, o Inter garantirá o tetracampeonato brasileiro se vencer o Flamengo no domingo (21).

Com os 3 pontos, o Colorado iria a 72, contra 68 do Flamengo, que teria apenas mais um jogo e não alcançaria mais o clube gaúcho. Além disso, eliminaria de vez as chances de título do São Paulo que, com 3 jogos a menos, pode chegar a no máximo 71 pontos.

“No domingo, o campeonato pode acabar se for para nós. É a única maneira. Dependendo do resultado que acontecer, vamos levar para o último jogo. Vamos procurar fazer a nossa partida”, disse o técnico colorado, Abel Braga, depois da vitória em São Januário.

Se for empate…

Em caso de empate, o Inter vai a 70 pontos, contra 69 do Flamengo, e vai para a última rodada em vantagem, dependendo apenas de si.

Se o Flamengo ganhar…

Aí toda a vantagem do Inter vai por água abaixo. Se o atual campeão brasileiro vencer, vai a 71 pontos, contra 69 do Inter, e assume a ponta na reta final. Assim, ironicamente, o time de Rogério Ceni vai precisar apenas vencer o São Paulo, na capital paulista, para levantar a taça.

A última rodada será toda na quinta-feira, dia 25, às 21h30min. O Inter recebe o Corinthians no Beira-Rio, enquanto o Flamengo visita o São Paulo no Morumbi.

E para você, torcedor, quem será o campeão brasileiro de 2020?

