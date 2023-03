Interno da Fasepa é morto por companheiros de cela após se desentenderem em jogo de cartas

Fasepa em Santarém — Foto: Arquivo/g1

De acordo com a polícia os suspeitos simularam que vítima cometeu suicídio.

Um adolescente que cumpria medida socioeducativa na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) foi morto pelos companheiros de cela na madrugada desta segunda-feira (6), em Santarém, oeste do Pará.

De acordo com informações da polícia, vítima e suspeitos jogavam uma partida de cartas (baralho), quando se desentenderam.

Três adolescentes suspeitos de enforcar a vítima com as próprias mãos e depois o pendurarem com um lençol no pescoço para simular que a vítima teria tirado a própria vida. Mas ao verificar a situação, a verdadeira causa da morte foi descoberta.

O delegado plantonista Eduardo Simão recebeu o caso na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, mas o adolescente já estava sem vida.

A Polícia Científica realizou a remoção do corpo para exames de necropsia.

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/03/2023/16:36:18 com informações do Gleilson Nascimento, g1 Santarém e região — PA

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...