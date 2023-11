Interpa entrega 48 Títulos de Terra na Gleba São Benedito

(Foto:Reprodução Facebook) – Em um grande evento que contou com a presença de autoridades municipais e estaduais, além de mais de 100 produtores, o Instituto de Terras do Pará entregou, na manhã desta sexta-feira,17, 48 títulos de propriedade rural a moradores da Gleba São Benedito, na comunidade Cajueiro, zona rural de Jacareacanga. “Estamos assegurando, de forma sustentável, a titulação dessas áreas e dando segurança jurídica para o desenvolvimento das atividades desses produtores”. Disse Bruno Konno, presidente do Iterpa, presente no evento.

A solenidade também contou com a presença de outras autoridades, dentre elas o deputado estadual Eraldo Pimenta, o prefeito de Jacareacanga, Sebastião Aurivaldo Pereira Silva, o vereador de Itaituba, Luiz Fernando Sadeck dos Santos, o “Peninha” e o superintende do Banco da Amazônia, Wendel Lopes Cunha.

Um dos produtores agraciados com o título de propriedade foi o jovem Brandhon Higor Tavares, acompanhado de seu avô, o pecuarista Álvaro Tavares. “O Iterpa realizou uma grande trabalho em prol dos produtores de Jacareacanga. Essa titulação estava sendo aguardada há décadas”. Disse Brandhon frisando que o Iterpa tem adotado um modelo de gestão pública eficiente que atende às demandas dos produtores das regiões mais distantes e cuja necessidade de regularização fundiária é fundamental para o desenvolvimento da atividade produtiva.

Fonte: O ANTAGONICO/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/11/2023/13:56:45

