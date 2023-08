Assinada ordem de serviço para a duplicação do trecho da BR-163 em Santarém

Estrutura terá duas faixas de rolamento com largura média de 9,50 m: 7 m para faixa de tráfego e 2,50 m para acostamento — Foto: Divulgação

Trecho fica localizado do viaduto da Fernando Guilhon até a Avenida Tancredo Neves, entre a Matinha e a Nova República.

Com a ordem de serviço assinada pelo prefeito Nélio Aguiar para duplicação do trecho da BR-163 em Santarém, oeste do Pará, iniciaram nesta sexta-feira (18) as primeiras etapas da obra. O trecho fica localizado do viaduto da Fernando Guilhon até a Avenida Tancredo Neves, entre a Matinha e a Nova República. A cerimônia para a assinatura da ordem de serviço foi realizada no auditório do Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental (Ciam).

O investimento total é de R$ 15.547.290,85, recurso proveniente de parceira entre a Prefeitura de Santarém e o Governo do Estado do Pará. Para a realização da obra, o prefeito o prefeito buscou junto ao Governo Federal a municipalização do trecho da BR 163, que vai da Serra do Piquiatuba ao porto da Companhia Docas do Pará. A partir de 15 de dezembro de 2021, a municipalização foi efetivada, garantindo à Prefeitura a administração de uma área de 8 km.

“Até um tempo atrás esse era um trecho administrado sob a competência do DNIT [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes] e nós víamos e sabíamos de algumas dificuldades básicas de se manter a pista trafegável. Fomos até o DNIT pedir para que o órgão duplicasse a via, e achamos melhor unir forças e solicitar que a via fosse municipalizada. Isso nos permitiu elaborarmos o projeto e correr atrás desse recurso. Estivemos em Brasília por diversas vezes atrás desse valor. Conseguimos junto ao Governo do Estado e hoje estamos aqui para dar o pontapé inicial nessa obra histórica para a nossa cidade”, destacou o prefeito.

O novo trecho terá duas faixa de rolamento com largura média de 9,50 m (sendo 7,00 m para faixa de tráfego e 2,50 m de acostamento), além de um canteiro lateral com largura de 1,00 m e ciclovia. O projeto prevê, também, serviços de terraplenagem, pavimentação em C.B.U.Q., calçada, duas rotatórias, drenagem profunda, drenagem superficial e sinalização.

Além da duplicação, a via ganhará, ainda, recuos para os transportes coletivos, minimizando assim o engarrafamento no perímetro.

“Será outro marco dentro dessa obra. Pela primeira vez, uma obra de via extensa terá o recuo para os ônibus, acabando com aquele problema de vários carros ficarem atrás dos ônibus, enquanto eles pegam passageiros, diminuindo assim até o número de acidentes e sinistros de trânsito”, complementou Nélio.

Segundo o secretário municipal de infraestrutura, o engenheiro civil Daniel Simões, serão construída duas rotatórias com diâmetro suficiente para retorno de caminhões. Uma estará localizada no cruzamento da BR 163 com a Avenida Tancredo Neves, e a outra localizada na Avenida Magalhães Barata e Avenida Cuiabá.

“Esta é uma obra desafiadora como todas as outras, porém com uma complexidade maior por se tratar de uma via que não poderá ser totalmente interditada. Por isso, a gente pede a compreensão de todos os que costumam trafegar pela Cuiabá, para que respeitem a sinalização que será colocada no local. Ao final de tudo, esperamos entregar uma via que, sem dúvidas, possa reduzir o índice de acidentes e de transtornos com os engarrafamentos”, salientou Simões.

Outra novidade que foi destacada será a ciclovia que será implantada no centro da duplicação, trazendo assim maior segurança aos ciclistas que costumam pedalar no trecho.

“Nossa ideia com a implantação da ciclovia é reduzir os índices de acidentes, que, infelizmente, ja resultaram em óbitos na Avenida Cuiabá. Por isso, pensamos em um espaço digno e que traga segurança para todos os ciclistas”, lembrou o prefeito.

A previsão de conclusão da obra é de 8 a 12 meses.

Fonte: G1 Santarém/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2023/05:25:27

