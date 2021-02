Justiça eleitoral quer saber como vereador de Belterra fez campanha e se elegeu sem gastos

Relison Silva do Nascimento (no meio) foi eleito, diplomado e empossado em Belterra — Foto: Redes sociais

De acordo com defesa de Relison Silva do Nascimento, não houve recebimento de valores do fundo ou de terceiros, e nem dele mesmo.

Eleito vereador de Belterra, no oeste do Pará, em novembro de 2020, Relison Silva do Nascimento (PSB) foi intimado pela Justiça Eleitoral para prestar esclarecimentos sobre uma possível “falha” na prestação de contas da campanha.

De acordo com a intimação da 104ª Zona Eleitoral, o vereador apresentou a prestação de contas sem movimentação financeira ou estimável em dinheiro da campanha que resultou na obtenção de votos para elegê-lo. Ou seja, Relison Silva do Nascimento (PSB) não recebeu e nem gastou nada em sua campanha. O vereador conseguiu 211 votos e foi eleito em Belterra.

A Justiça eleitoral quer saber como o então candidato conseguiu realizar a campanha eleitoral sem gastar nem um centavo.

Ao G1, a advogada Janecy Alves, que atua na defesa do vereador disse que realmente não houve recebimento de valores do fundo ou de terceiros, e nem dele mesmo.

“A defesa vai informar nos autos o que foi solicitado pela Justiça Eleitoral para esclarecer a situação, ou seja, somente pedido de manifestação da forma que foi realizada a campanha, até porque não houve impugnação”, contou a advogada.

Relison Silva do Nascimento é mecânico, tem 34 anos e teve 211 votos – a menor votação entre os 11 eleitos para o cargo no município. Nas redes sociais, é conhecido como o “Vereador Zero Custo”.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...