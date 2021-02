Homem foi morto a tiro e levou golpes de machado ao tentar se esconder em cidade paraense

O depoimento da esposa de Carlos Alexandre Trezena da Silva, de 35 anos, que foi assassinado na noite de quinta-feira (4) pode ser a chave para que a Polícia Civil de Curionópolis, município da região sudeste do Pará, comece a esclarecer as circunstâncias do crime.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo da vítima foi localizado na própria residência do casal, embaixo de uma caminhonete, na Avenida Goiás, no Bairro da Paz. Quando os militares chegaram no local a mulher estava sedada, após ter ingerido diversos comprimidos. Nesta sexta-feira (5) ela foi intimada a comparecer na delegacia e prestar depoimento.

Conforme a PM, vizinhos informaram que ela estava na casa no momento do crime e que o casal estava ingerindo bebida alcoólica. Os policiais foram acionados, após escutarem barulhos suspeitos vindos do imóvel.

Ao chegar no local, Carlos apresentava ferimentos por arma de fogo na cabeça e no tórax. Aparentemente, ao ser alvejado, correu para baixo do veículo tentando se esconder. Neste momento um machado foi usado para ferir a perna direita dele, que estava exposta. Ele apresentava ferimentos no pé e na panturrilha.

Os agentes, ainda, localizaram um projétil. Já o machado foi encontrado na carroceria da caminhonete, com lâmina manchada de sangue. As autoridades informaram que a Polícia Civil continua a investigação para tentar identificar e prender os autores do crime.

