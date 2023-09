Invasor do STF que fez live na cadeira de Moraes é preso pela PF

(Foto: Reprodução) – Aildo Francisco Lima (foto em destaque), conhecido como Bahia, foi preso em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (27/9), durante nova fase da Operação Lesa Pátria.

Ele tem 53 anos, é morador de Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo, e é apontado como um dos invasores do Supremo Tribunal Federal (STF) no ato golpista de 8 de janeiro, na Esplanada dos Ministérios.

De acordo com a Polícia Federal, no dia da invasão, Aildo transmitiu uma live sentado na cadeira do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Na 17ª fase da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal (PF) cumpre três mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão. Todos foram expedidos pelo STF, para alvos no Distrito Federal, em São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais e Goiás.

Além de Aildo Francisco Lima, são alvo de mandado de prisão Basilia Batista, também moradora de São Paulo, e a advogada Margarida Marinalva de Jesus Brito, do DF.

Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão, estão: Danilo Silva e Lima (GO), Osmar Pacheco da Silva (GO), Wanderley Zeferino da Silva (GO), Luciene Beatriz Ribeiro Cunha (MG) e Erli Antonio Fernandes (MG).

O objetivo dessa etapa da operação é identificar participantes que financiaram os ataques antidemocráticos realizados em 8 de janeiro deste ano.

Naquele dia, milhares de pessoas entraram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF. Além da prisão dos envolvidos na data, a PF está atrás de pessoas que “instigaram, financiaram e fomentaram os fatos”.

Fonte: metropoles.com / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/09/2023/17:06:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...