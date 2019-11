‘Inverno Amazônico’ ainda não começou, aponta meteorologista da Semas

Porém, vai chover em praticamente todo o Pará neste final de semana(Foto:Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Para os finais de tarde, melhor levar os guarda-chuvas, pois a previsão é de chuvas e trovoadas para todo o final de semana, em todo o Pará.

Tempo nublado com frequência, chuvas em horários estranhos e irregulares… para muitos paraenses, são indícios do “inverno amazônico”. É uma estação que, a cada ano, parece mais diferente. As chuvas às vezes começam mais cedo, às mais tarde. Mas apesar do clima das últimas semanas, o meteorologista David Nogueira dos Santos, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), esse período ainda não começou.

David explica que o “inverno amazônico” — termo popular e até usado no meio acadêmico, mas não algo formal e técnico — ocorre de dezembro a maio. Há uma possibilidade de as chuvas dos últimos dias serem um anúncio de como será o inverno amazônico deste ano. Ou não. Nada é 100% previsível na natureza, muito menos no que diz respeito ao clima de uma região com características tão específicas e sem estações bem definidas.

Para quem quer saber se o feriado prolongado vai ser de sol, o meteorologista já adianta que vai ter chuva em muitos pontos do estado. Desde esta quinta-feira (14), a própria Região Metropolitana de Belém já mostrou um clima pouco amigável para passeios ao ar livre e praias. As chuvas devem ocorrer de forma isolada, entre a metade da tarde e o início da noite.

De modo geral, pode chover em todo o Pará neste final de semana. Porém, destaca David, as chuvas mais fortes deverão ocorrer na parte oeste do estado (sudoeste e Baixo Amazonas / Calha Norte). Assim como na RMB, o Marajó, nordeste e sudoeste paraenses terão chuvas, de forma isolada, no final das tardes.

No domingo, aponta David, há previsão de uma Zona de Convergência de Umidade (ZCOU), que deve influenciar a parte sul do estado, volumes significativos de chuvas. Na prática, é uma frente fria de perdura alguns dias, orientada de noroeste a sudeste e provoca chuva em abundancia. As temperaturas máximas devem chegar a 35°C e mínimas de 22°C, especificamente na região sudeste. Para Belém, as máximas são de 33°C e mínimas 23°C.

“O sudoeste segue com previsão de maior atenção devido ao volume de chuva, especialmente no domingo. Para as demais regiões, as chuvas deverão se concentrar no final do período da tarde, podendo ser acompanhadas de trovoadas”, conclui David, já apontando a necessidade de planejamentos da população e do poder público.

